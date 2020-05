Theaters open? Maar dan wel zonder voorstelling: ‘We schieten niets op’

Regio stoeit over goede plekken windmolens en zonnepar­ken: ‘We moeten zoet en zuur verdelen’

8 mei ZEVENAAR/DUIVEN - Onenigheid over de komst van windmolens en zonneparken in de regio Arnhem-Nijmegen. De gemeenten in het gebied moeten met een gezamenlijk plan komen voor opwekken van duurzame energie. Maar ze zitten nog lang niet op een lijn.