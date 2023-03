Tien kilometer file op A12 en A50, vertraging voor verkeer in hele land door ochtendspits vol regen

updateWeggebruikers op de A12 in de Achterhoek en de A50 bij Arnhem moeten in de ochtendspits rekening houden met flink wat extra reistijd. Ook op de A1 bij Voorst staat een lange file na een ongeluk.

De file in de Achterhoek is kort voor 08.00 uur elf kilometer, de extra reistijd is een klein half uur. Op de A50 kom je in de file bij Ewijk over een lengte van ruim negen kilometer, ook goed voor bijna 25 minuten vertraging.

A1 en A2

Ook op de A2 bij knooppunt Everdingen moet je volgens wegbeheerder Rijkswaterstaat rekening houden met bijna een uur vertraging. Na een ongeluk is er een rijstrook minder beschikbaar in de richting Utrecht. Bij de aanrijding waren een bestelauto en een vrachtwagen betrokken.



Door het ongeluk op de A1 waren enige tijd er twee rijstroken afgesloten richting Apeldoorn. Er worden bergingswerkzaamheden verricht. De vertraging is daardoor inmiddels opgelopen tot meer dan een zestig minuten. Er staat zo'n 9 km file.

Regen zorgt voor extra files

De drukte was verwacht vanwege de regen. In het hele land is het druk op de Nederlandse snelwegen. Rond 08.00 uur is er zo’n 500 kilometer file op de snelwegen.

De verwachting was al dat het een zware ochtendspits zou worden. ,,Dinsdagochtend trekt een regenzone van west naar oost over het land. Het is in een normale situatie al druk op dinsdagochtend door veel woon-werkverkeer, maar door de combinatie met regen lijkt een zware ochtendspits onvermijdelijk’’, stelde Donny de Koning van Weeronline gisteren. ,,Dus mocht je de keuze hebben om thuis te werken, dan lijkt ons dat een verstandige optie.”

Ook morgen regen verwacht

Woensdagochtend herhaalt het weerbeeld zich met opnieuw regen in de ochtenduren. De ochtendspits is die dag standaard wel minder druk dan andere dagen in de week, maar door slecht zicht tijdens de regen zal het toch drukker zijn dan normaal.

