Tienduizenden euro's schade voor koffiezaak in Zevenaar door diefstal

Digitale Stad staakt aanleg snel internet in Zevenaar en Duiven: onvoldoen­de inschrij­vin­gen

9:35 ZEVENAAR/DUIVEN - Digitale Stad staakt de aanleg van snel internet in Zevenaar en Duiven. Het bedrijf is in een concurrentiestrijd verwikkeld met Glasvezel Buitenaf, dat inmiddels ook is begonnen met de aanleg van snel internet in Zevenaar en Duiven.