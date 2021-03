Tiener knalt met auto het spoor op in Zevenaar: treinverkeer gehinderd, auto zwaar beschadigd

Deze mensen gingen al naar de stembus: ‘In alle rust stemmen, dat is toch wel heel fijn’

15 maart PANNERDEN/ LOBITH - Het was drukker dan verwacht, maar zeker geen stormloop bij de stembureaus in Pannerden en Lobith in de gemeente Zevenaar. In het bijzonder voor de kwetsbare groepen zijn die sinds vanmorgen op veel plekken al open.