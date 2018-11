Tieners (13 en 14) mishandeld door drie jongeren in Zevenaar

‘Je wordt aan de haren getrokken en steekt uit wraak een huis in brand. Dit slaat alles’

30 oktober LOBITH/ ZEVENAAR – ,,Je wordt aan de haren getrokken en steekt dan uit wraak een woning in brand. Dit slaat werkelijk alles.” De officier van justitie in Arnhem had vanmiddag geen goed woord over voor een man (27) en een vrouw (32) die in mei na een ruzie op de kermis brand stichtten in een woning aan de Chrysantstraat in Lobith.