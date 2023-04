Tientallen bekeuringen in één week voor Liemerse automobilisten; boetes voor snelheidsduivels (tot 104 km/u te hard) en rijden onder invloed

Joel (12) fietst van zijn huis bij Londen naar opa en oma in Zevenaar: eerst een knuffelpar­tij, daarna twee broodjes kroket

He made it! De 12-jarige Joel Kaye uit het bij Londen gelegen Borehamwood heeft gedaan wat hij al sinds zijn vijfde van plan was: fietsen naar zijn opa en oma in Zevenaar. Niet minder dan 600 kilometer in vijf dagen.