Tientallen boetes en vier aanhoudingen bij grote grenscontrole op A12

Brandweer bevrijdt kat die bekneld is geraakt in kantelraam in Zevenaar

Op ’t Stegeslag in Zevenaar heeft de brandweer deze zondagmorgen een kat gered die bekneld was geraakt in een kantelraam van een woning. Het dier is overgedragen aan de Dierenambulance. Of en hoe ernstig de kat gewond is geraakt is nog niet helder.

4 september