Tientallen boze boeren sluiten A12 af en stichten brandjes

De boeren verzamelden zich omstreeks 21.00 uur in de buurt van de snelweg in Doetinchem, waarna ze via binnenwegen richting Didam reden. Onderweg sloten er steeds meer mensen aan, zowel in trekkers als in auto’s.



Ter hoogte van Didam ging de stoet rond 23.00 uur de A18 op, waarna vanaf knooppunt Oud Dijk de snelweg A12 werd afgesloten. Er werden balen op de weg gelegd. In de berm van de snelweg werd brand gesticht, onder meer met autobanden en pallets.



De opstopping zorgde voor filevorming. Met name de A12 richting de Duitse grens liep volledig vast.