Tientallen mensen in de file voor stamppot: ‘Wát een gekkenhuis!’

Het restaurant opende maandagavond de drive-in , waar mensen voor 5,50 euro een stamppot met gehaktbal of verse worst konden bestellen. Er staan ook extra’s op het menu, zoals erwtensoep en spareribs. Dinsdagavond werd de ploeg van het restaurant compleet verrast door de vraag naar de maaltijden. ,,We hebben meer dan 400 maaltijden verkocht. Ze stonden in de file tot op de dijk”, zegt Tikken. ,,We zorgen dat we morgen voor 1000 man te eten hebben en we gaan eerder open.” Bekijk de video die we eerder deze week maakten en waarin onze verslaggever de stamppot proeft.

Tot aan de dijk in de file

Maandagavond was het nog redelijk rustig bij het restaurant. ,,We hadden dit daarom ook niet verwacht. Maar mensen vinden de prijs blijkbaar erg aantrekkelijk en hebben geen zin om te koken. Dus reden ze direct vanuit het werk maar even bij ons langs. Rond 17.45 uur hebben we de tent maar gesloten, alles was op.”



De klanten hadden er volgens Tikken wel begrip voor. ,,Ze zeiden: goed voor jullie, ik kom morgen wel terug.” De restauranteigenaar roept mensen wel op niet allemaal morgen weer op de stoep te staan, maar het een beetje te spreiden.



De stamppot drive-in is iedere dag geopend van 16:00 tot 19:30 uur. ,,Je hoeft niet eens uit je auto te komen’’, zegt Tikken. Op de parkeerplaats neemt een medewerker je bestelling op en na enkele minuten krijg je je huisgemaakte stamppot met jus, spekjes en rookworst.



In Ulft is een stoofpotjes drive-through, ook dat is een enorm succes.