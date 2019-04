Tientallen miljoenen liggen klaar voor de opslag van extra water tegen droge zomers

De droogte van afgelopen zomer zorgde dat het grondwaterpeil in met name het oosten en zuiden van het land sterk is gedaald. Dat zorgde voor verzakkingen van de fundering van vele honderden huizen in onder meer Lingewaard, Zevenaar en het Land van Maas en Waal.



Volgens zegsman Jaap Terpstra van actiegroep Zwik, dat opkomt voor de gedupeerde Zevenaarders, zijn door het waterschap Rijn en IJssel al flink wat stappen gezet om het grondwaterpeil op niveau te houden. Zo wordt bij de voorbereidende werkzaamheden voor de aanleg van de verlengde A15 al geen grondwater meer weggepompt. Ook is er volgens hem gesproken over het leggen van een pijpleiding naar de Rijn en de IJssel om in geval van droogte water uit de rivieren naar de Liemers te pompen.