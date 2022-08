Tientallen snoeken, karpers en brasems gered uit droogvallende poel bij Rhederlaag

GIESBEEK/LATHUM - Een flinke hoeveelheid snoeken, karpers en vooral brasems is woensdag gered. De vissen dreigden te stikken in een droogvallende poel vlakbij Giesbeek.

Het was aanpoten voor de pakweg 25 opgetrommelde visliefhebbers woensdag in Giesbeek. Tientallen vissen waren in nood. De poel waarin zij leefden dreigde door de aanhoudende droogte droog te vallen. Met de laarzen diep in de modder werden de vissen uit het kleine beetje water geschept en met teilen naar de dichtbijzijnde Valeplas gebracht.

Quote We moesten snel handelen. Heel fijn dat er in korte tijd zo veel mensen bereid bleken te helpen Frank Bosman

Frank Bosman van hengelsportfederatie Midden Nederland was ook van de partij en hij was lovend over de actie. ,,We moesten snel handelen. Heel fijn dat er in korte tijd zo veel mensen bereid bleken te helpen”, vertelde hij.



Meervallen

Ook leden van lokale visverenigingen waren snel naar de poel gekomen, net als medewerkers van de stichting VKO (VisserijKundig Onderzoek). In totaal werd er circa 600 kilo vis overgezet. Tussen de vissen zaten ook 6 meervalletjes. ,,Bij hoogewater staat de poel in verbinding met de IJssel. Zo zijn de meervalletjes in de poel terechtgekomen”, legt Bosman uit.



Door de aanhoudende droogte is de IJssel flink gezakt en komen ook uiterwaarden en poelen droog te staan. Het is niet de eerste keer dit jaar dat vissen moeten worden gered. Op tal van plekken zijn vissen uit droogvallende plassen en riviertjes overgezet naar diepe, grotere plassen. Dat gebeurde onder andere in Zwolle en Harreveld.

Volledig scherm In een droogvallende poel bij Giesbeek zijn woensdag veel vissen gered. Onder andere snoeken (foto). © AD100

Volledig scherm Vrijwilligers verplaatsen vissen van een poel in Giesbeek naar de Valeplas. © Frank Bosman