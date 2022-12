Tientallen trekkers met feestlampjes gaan langs verzorgingstehuizen in Zevenaar en Didam

Auto én lantaarn­paal lopen zware schade op bij ongeluk op dijk in Tolkamer

TOLKAMER - Een Volkswagen Polo is maandagmiddag rond 15.15 uur zwaar beschadigd bij een eenzijdig ongeval in Tolkamer. De bestuurder had het geluk dat hij niet over de kop de dijk is afgegaan. Hij was op weg naar zijn werk en kwam met de schik vrij.

28 november