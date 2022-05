Toilet bij Zevenaars recreatiegebied De Breuly werd meermaals vernield, maar blijft staan: ‘Voldoet bij hoge nood’

Duitsers en Nederlan­ders herdenken de oorlog hand in hand: ‘Hét moment om te tonen dat we één Europa zijn’

ZEVENAAR - Duitse burgemeesters die spreken tijdens de Dodenherdenking. Hoe normaal is dat anno 2022? In Zevenaar spreekt deze 4 mei de Emmerikse burgemeester Peter Hinze. Dat is voor het eerst sinds het einde van de Tweede Wereldoorlog.

