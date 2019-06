Toldijker rijdt met 143 km/u langs Angerlo: rijbewijs kwijt

Arnhemse­weg weekend lang dicht vanwege wegfrezen asfalt

1 juni ZEVENAAR/ DUIVEN - De Arnhemseweg in Zevenaar is in het weekend van vrijdag 14 tot en met 17 juni dicht. Er worden ‘grootschalige werkzaamheden’ uitgevoerd in het kader van de aanpassing van de belangrijke verbindingsweg tussen Zevenaar en Duiven. Zo wordt het oude asfalt weggefreesd en wordt een nieuwe onderlaag gelegd op één zijde van de weg.