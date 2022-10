Topwielrenner Koen Bouwman moet zorgen dat mensen weer naar het filmhuis in Zevenaar gaan

ZEVENAAR - Een evenement vol aansprekende Liemerse topsporters is de troef van Filmhuis Zevenaar om meer bezoekers te trekken. ,,En we willen de Liemerse topsport op de kaart zetten”, vertelt initiatiefnemer Henk Lindeman.

Corona en de verhuizing naar de Turmac Cultuurfabriek hebben de bezoekersaantallen van het filmhuis geen goed gedaan. ,,Wij moeten weer op de kaart komen”, zegt Lindeman, bestuurslid bij het filmhuis.



Daarom houdt het filmhuis zondag 6 november Bike&Run Topsport in de Liemers. Een middag waarbij Liemerse sporters uit de wieler- en atletiekwereld aan het woord komen. In het filmhuis zelf worden twee sportfilms vertoond.

Quote Daarbij komt dat de vader van Koen uit Babberich komt. Die heeft hier nog veel familie wonen

Publiekstrekker is wielrenner Koen Bouwman. Maar de winnaar van het bergklassement 2022 van de Ronde van Italië is toch geboren in het Achterhoekse Ulft?

Dat erkent Lindeman, maar hij heeft er óók een verklaring voor. ,,Veel mensen – waaronder ik – vinden dat de Oude IJssel de grens is tussen de Liemers en de Achterhoek. In dat geval hoort Ulft bij de Liemers”, zegt hij, met een kleine knipoog. ,,Daarbij komt dat de vader van Koen uit Babberich komt. Die heeft hier nog veel familie wonen.”

Liemerse sporters met een handicap

Behalve Bouwman komen de prijswinnende hardloopsters Famke Heinst en Marcella Herzog naar het Filmhuis in de Turmac Cultuurfabriek. Ook Noortje van Bindsbergen en Marcel van Huissteden zijn van de partij. Deze twee Liemerse sporters met een handicap presteren op hoog niveau.

Van Huissteden, een handbiker, is dankbaar voor de uitnodiging. ,,Om verder te groeien in mijn sport heb ik sponsors nodig. Door mijn verhaal te doen, hoop ik dat mensen mij willen steunen.”

Dat moet kunnen, met een zaal voor sportliefhebbers. Lindemans verwacht namelijk dat die vooral op dit evenement af komen. ,,Als het een succes is, kijken we in de toekomst welke evenementen we nog meer kunnen organiseren.”

Bike&Run Topsport in de Liemers begint op zondag 6 november om 13.00 uur. Rond 18.00 uur is het afgelopen. Kaarten kosten 12,50 euro per stuk en zijn te koop aan de kassa van Filmhuis Zevenaar of online via de website.