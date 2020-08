Tragisch avondje carnaval eindigt in Lobith met messteek: ‘Hij keek kil en vreemd uit zijn ogen’

Vergulde haan met witte handschoen­tjes weer op de Ontmoe­tings­kerk in Zevenaar gezet

20 augustus ZEVENAAR - De omvangrijke restauratie van de toren op de protestantse Ontmoetingskerk aan de Marktstraat in Zevenaar is deze donderdag in stijl afgesloten. Burgemeester Luciën van Riswijk van Zevenaar klom in het bakje van een hoogwerker en plaatste samen met een medewerker Van Wely leidekkers de blinkend vergulde haan terug op het kruis van de toren. Mèt witte handschoenen aan.