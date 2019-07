Traumaheli landt bij Dreamfields, festivalbezoeker met spoed naar ziekenhuis

Een festivalganger werd met spoed rond 19.00 uur naar de EHBO gebracht op het festivalterrein. Meerdere festivalgangers spraken tegen een fotograaf over vermoedelijke een ‘foute’ drug of een combinatie van verschillende drugs. De politie bevestigt dat de bezoeker drugs heeft gebruikt.



Meerdere ambulances, politie-eenheden en een traumahelikopter werden opgeroepen en kwamen met spoed ter plaatse. De Rivierweg is tijdelijk afgesloten geweest om hulpdiensten de ruimte te geven.



De festivalbezoeker is met spoed naar het ziekenhuis gebracht, de trauma-arts reed mee in de ambulance.



De organisatie van Dreamfields zegt niet te weten wat er met de festivalganger aan de hand is. Het medisch personeel zou daar geen uitspraken over mogen doen tegen de organisatie in het kader van de privacy van de patiënt.