Traumaheli landt op Cruyff Court in Zevenaar

Drugshan­del in Zevenaar stijgt explosief: ‘Nog nooit zoveel hennepkwe­ke­rij­en en drugslabs opgerold’

6 januari ZEVENAAR - Het aantal gevallen van drugshandel in Zevenaar is vorig jaar explosief gestegen ten opzichte van 2018. Tot en met september 2019 turfde de politie 44 gevallen van drugshandel. In heel 2018 telde de politie dertig drugsgerelateerde delicten in Zevenaar.