Traumaheli landt voor ongeluk bij vleesfabriek in Zevenaar

Van Kuppens en Kleinpen­ning tot Bruna en Blokker: boek laat winkelhis­to­rie van 200 jaar in Didam zien

DIDAM - Hoedenzaken, galanterieën, winkels in ijzerwaren: ze zijn allemaal uit het Didamse straatbeeld verdwenen. Toch heeft het dorp nog altijd een rijk winkelaanbod en komen mensen van heinde en ver er hun boodschappen doen. Over de geschiedenis van de winkels in de voormalige gemeente Didam verschijnt in het najaar een boek.

30 april