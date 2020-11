Traumaheli rukt uit voor zware botsing tussen drie auto’s in Zevenaar

Ga niet eten in Duitsland, benadruk­ken burgemees­ters in strijd tegen corona

23 oktober WINTERSWIJK / ARNHEM - Nederlanders gaan nog steeds graag de grens over om een hapje te eten in Duitsland. Maar dat is helemaal niet verstandig gezien de explosieve toename van het aantal coronabesmettingen in zowel Nederland als Duitsland. Blijf thuis, is dan ook de dringende, gezamenlijke oproep van Ahmed Marcouch (burgemeester Arnhem) en Ton Heerts (burgemeester Apeldoorn).