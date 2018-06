Truck met pech is weg, A12 bij Zevenaar weer vrij

Vooral vmbo'ers scoren veel diploma's na eindexa­mens in Liemers

13 juni DUIVEN/ ZEVENAAR - Vooral vmbo-leerlingen hebben in de Liemers goed gescoord tijdens de eindexamens. Ongeveer 90 procent van hen is in één keer geslaagd, blijkt uit de slagingspercentages van de twee middelbare scholen in de Liemers.