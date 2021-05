Truus, Bennie en andere huurders moeten hun scheurende huis in Tolkamer uit: ‘Dit is een groot maatschappelijk probleem’

Als er niks gebeurt, lopen de komende decennia één miljoen woningen in Nederland een aanzienlijk risico op schade aan de fundering. Die waarschuwing doen huiseigenaren, woningbouwcorporaties, hypotheekaanbieders, verzekeraars en het Kennis Centrum Aanpak Funderingsproblematiek (KCAF). Ook woonstichting Vryleve, eigenaar van het huis van Steennis in Tolkamer, spreekt van een groot probleem.



In de plaats langs de Rijn zijn in in totaal elf woningen van Vryleve verzakt, mogelijk vanwege het dalen van de kleibodem. Daardoor ontstaan scheuren in de muren. Het gaat om een gevolg van laag grondwater door de zware droogte in de laatste jaren. De woningen gaan nu tegen de vlakte.