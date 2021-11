Turks paar viert 65-jarig huwelijk tot hun verrassing in Lobith: ‘Van terugkeer is het nooit gekomen’

Liemers in actie tegen cybercrime: oproep aan onderne­mers om informatie uit te wisselen

BABBERICH - Criminelen deinzen er niet voor terug om bedrijven af te persen en zelfs compleet stil te leggen, door in te breken in computersystemen en bestanden te manipuleren. Vorig jaar zijn voor het eerst meer aan internet gelieerde delicten geregistreerd dan woninginbraken. Om cybercrime te bestrijden, moeten ondernemers in de Liemers samenwerken en informatie uitwisselen.

14 oktober