Twee bouwvakkers bij zandafgraving in Spijk vermoedelijk onwel door koolmonoxide van kachel

Zevenaar bouwt 66 woningen na sloop oude basisscho­len: eerst gesprekken met omwonenden

11 januari ZEVENAAR - Op vijf plekken in Zevenaar en Lobith, waar nu nog basisscholen of kinderdagverblijven staan, moeten in totaal 66 nieuwe appartementen en andere woningen komen. Ook het terrein van de voormalige Volksuniversiteit aan de Vincent van Goghstraat in Zevenaar is in beeld voor woningbouw. Deze maand gaat de gemeente met omwonenden in gesprek over de plannen.