Twee bouwvakkers onwel bij ongeluk op zandafgraving in Spijk

Molen De Hoop draait volle bak voor thuisbak­kers: ‘Productie gaat zes dagen per week door’

8 januari OUD-ZEVENAAR De populariteit van thuisbakken maakt dat grutterij-molen De Hoop aan de Babberichseweg in Oud-Zevenaar momenteel zes dagen per week in bedrijf is. Dat is nodig om aan de vraag naar meel en andere bakproducten te kunnen blijven voldoen. Die vraag is sinds het begin van de coronacrisis fors toegenomen.