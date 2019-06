Twee Liemerse vrouwen springen in het water en redden 12-jarige hond van verdrinking

,,Ik zag de hond opeens verdwaald voorbij lopen’’, vertelt Welman. ,,Ik zie hem vaker, als hij wordt uitgelaten. De hond loopt nooit los.’’ Ze besloot achter het beestje aan te gaan, maar hij was al verdwenen. Na een korte fietstocht kwam ze de eigenaar tegen. ,,De hond was ontsnapt.’’ Hij vertelde dat het 12,5-jarige beestje heel graag wilde zwemmen en mogelijk naar de plas in de buurt was gerend.



Welman ging samen met haar kinderen er achteraan. Eenmaal aangekomen zag ze hem inderdaad watertrappelen. ,,We riepen, maar het leek net of de Stafford doof was. Hij zwom telkens de andere kant op.’’ Op dit moment werd Van Halteren ingeschakeld.