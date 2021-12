Twee mannen vermoedelijk zwaargewond bij nachtelijke vechtpartij in Lathum

Seizoen voor D­CS-spe­ler Noud Croes voorbij

ZEVENAAR - Het seizoen voor DCS-voetballer Noud Croes zit erop. De speler van de Zevenaarse tweedeklasser is zeker negen maanden uit de roulatie nu is gebleken dat hij de voorste kruisband in zijn knie heeft afgescheurd.

