Twee Roemenen opgepakt aan grens: verdacht van mensenhandel en witwassen

Beide mannen zijn 32 jaar. Een man wordt verdacht van witwassen omdat hij in zijn auto duizenden euro's vervoerde en niet kon zeggen hoe hij aan dat geld kwam.



De andere man had twee 23-jarige vrouwen bij zich in de auto. Op basis van informatie en verklaringen is hij opgepakt. De twee vrouwen worden opgevangen door hulpinstanties.

De twee auto's werden aangehouden om te controleren of er sprake was van illegale grensoverschrijding. Bij de eerste bestuurder zagen agenten een stapel bankbiljetten in het middenconsole van de auto liggen. De bestuurder had op verschillende plekken in de auto grote geldbedragen liggen. In totaal 14.000 euro.

De marechaussee doet verder onderzoek naar de man met de twee vrouwen in zijn auto om vast te stellen of er inderdaad sprake is van mensenhandel.