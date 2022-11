Uitbater blij dat Qatar-schaamte zijn kroeg passeert: ‘Leuk extraatje, zeker als je net 10.000 euro hebt afgetikt voor energie’

MET VIDEO Willy en Henk zetten zich voor de laatste keer in voor de kerststal­len­show in de Giesbeekse kerk

GIESBEEK - ,,Het doet ons veel pijn, maar dit is waarschijnlijk de laatste keer dat we de kerststallen opbouwen in de kerk’’, zegt koster Willy ten Haaf. De toekomst van de kerststallenshow in de Martinuskerk in Giesbeek hangt aan een zijden draadje.

14 november