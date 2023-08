MET VIDEO Ree zit klem in hek en de kogel dreigt, brandweer schiet te hulp

Een ree heeft een turbulente ochtend achter de rug in Spijk. Het dier kwam vast te zitten in een hek van een steenfabriek aan de Spijksedijk. Even leek het dat de ree moest worden afgeschoten, maar het voorval liep met een sisser af.