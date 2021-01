Uitslaande brand in kapperszaak Zevenaar, mensen met hoogwerker geëvacueerd

Hoe de brand kon ontstaan is nog niet bekend. Evenals wat er precies in brand heeft gestaan. Dit wordt door de brandweer onderzocht. Bij aankomst van de brandweer stond het winkelpand in lichterlaaie. Aan de achterkant sloegen de vlammen uit het gebouw. Door de brand kwam de gang van het bovengelegen appartementencomplex vol rook te staan. Hierdoor zaten bewoners van zeker vier woningen vast op hun balkon. Een deel van de mensen is door de brandweer met een hoogwerker uit hun huizen gehaald. De kapperszaak heeft forse brandschade opgelopen.

Jongeren

De brand is inmiddels onder controle. Rond 17.30 uur werd door de brandweer het sein ‘brand meester’ gegeven. Er raakte tot zover bekend niemand gewond. Ambulancepersoneel heeft sommige bewoners ter plekke nagekeken.



Enkele omwonenden zeggen een groep jongeren gezien te hebben in het steegje naast de kapperszaak, vlak voordat de brand ontstond. Of zij iets met de brand te maken hebben is onduidelijk. De politie neemt de opmerking van buurtbewoners mee in het onderzoek.