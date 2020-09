Uitspraak doortrekken A15 en verbreden A12 kan nog even duren: ‘Dit is een complexe zaak’

DEN HAAG / ZEVENAAR - Het is een complexe zaak, met veel technisch ingewikkelde dingen. Daarom kan het volgens een woordvoerster van de Raad van State nog even duren voordat de uitspraak over ViA15 er is. Die werd deze week verwacht.

ViA15 is de doortrekking van de A15 vanaf knooppunt Ressen bij Bemmel naar de A12 tussen Zevenaar en Duiven en het verbreden van de A12 tussen Duiven en de Duitse grens. Tegen de plannen zijn 52 bezwaren ingediend. Die werden in juni door de hoogste bestuursrechter behandeld, tijdens verschillende zittingen, verspreid over vier dagen. Doorgaans volgt een uitspraak na twaalf weken.

‘Twaalf weken halen we niet’

,,Een grote uitspraak als deze kost veel werk”, verklaart een woordvoerster van de Raad van State de extra tijd die nodig is. ,,Tijdens de zittingen is aangeven dat we proberen om de termijn van twaalf weken te halen. Maar het is duidelijk dat we die twaalf weken niet halen, het kost meer tijd om tot een uitspraak te komen.”

Quote Het is een complexe zaak, er zijn veel zittingen geweest, met veel technisch ingewikkel­de dingen, over stikstof, over geluid Woordvoerster Raad van State

Wanneer duidelijk is of de A15 kan worden doorgetrokken en de A12 verbreed, kan de woordvoerster niet aangeven. ,,Een termijn kan ik niet noemen. Het is een complexe zaak, er zijn veel zittingen geweest, met veel technisch ingewikkelde dingen, over stikstof, over geluid. Het vergt tijd om tot een uitspraak te komen.”

Grootste verkeersknelpunt

Zaterdag werd duidelijk dat de A12 bij Zevenaar buiten de spits inmiddels het op één na grootste verkeersknelpunt van Nederland is. De A4 bij Hoogmade, van Amsterdam richting Den Haag, voert deze lijst aan.

In de ochtendspits is het volgens de ANWB alleen drukker op de A1 tussen Barneveld en Hoevelaken. Juist omdat het vanwege de coronacrisis minder druk is tijdens de ochtendspits, is het volgens de ANWB des te opvallender dat de eerste twee weken van september in de ochtendspits op de A12 bij Zevenaar richting Arnhem bijna net zoveel files stonden als dezelfde periode vorig jaar.