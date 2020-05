Utrechter (24) in snelle Audi crasht in Babberich na wilde achtervolging door marechaussee

Het leidde tot een korte, maar wilde achtervolging met hoge snelheid, zo zegt een woordvoerder van de marechaussee. ,,We wilden hem controleren bij het tankstation. Daar houden we wel vaker reguliere controles. De man had hier duidelijk geen zin in en ging er snel vandoor.”

Hulp van diensthond Rico

Uiteindelijk crashte de Audi in de struiken langs de Emmerichseweg in Babberich, vlakbij de Duitse grens. ,,De man is daarna uit zijn auto gestapt. We vonden hem verderop ergens in de struiken terug. Hij is met verwondingen afgevoerd naar het ziekenhuis”, aldus de woordvoerder van de marechaussee.