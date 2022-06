Vaatje haring levert 495 euro op voor minderbedeelden in Babberich

Hollandse Nieuwe

Haring minnend Nederland kon haar hart deze week ophalen, omdat de ‘Hollandse Nieuwe’ weer op de markt is. De haring - die maar in een bepaald seizoen van het jaar gevangen en verkocht wordt - moet een vetpercentage tussen de 16 en 25 procent hebben.

Onbeperkt haring eten in Doesburg

Ook in Doesburg is een haringparty. Rotaryclub Doesburg tekent voor de organisatie van het evenement dat op 23 juni wordt gehouden in LOC 17 in de Turfhaven. Deelnemers betalen 30 euro per persoon en mogen voor dat bedrag onbeperkt nieuwe haring eten. De opbrengst gaat naar een goed doel.