Vader slaat 12-jarige dochter om mogelijke dickpic op haar telefoon

Romeins tempelcom­plex Herwen kan toeristen­trek­ker zijn, maar moet het worden vereeuwigd in een attractie­park?

HERWEN - Noordwest-Europa was in rep en roer na de vondst van een Romeins tempelcomplex bij Herwen. De Zevenaarse wethouder Bart Kagei en burgemeester Lucien van Riswijk hadden het direct over de bouw van een Romeins (pret)park. Maar hoe reëel is de kans van slagen voor zo’n park eigenlijk?

29 juni