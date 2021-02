Vakantiewoning zinkt in jachthaven De Bijland in Tolkamer

Drukte bij dierenambu­lan­ce: ‘Vooral watervo­gels hebben het zwaar’

10 februari ARNHEM/DOESBURG/ZEVENAAR - De dierenambulance van Arnhem en omstreken krijgt veel telefoontjes over vogels in nood. Mensen zien vooral eenden en andere watervogels door het extreme winterweer in de problemen komen. ,,Meestal geven we advies, maar soms rukken we ook uit”, aldus een woordvoerster.