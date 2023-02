Van fietsen rechtzetten tot broodjes bakken: Berry en Bianca werken in Zevenaar gewoon door

ov-staking Door de OV-staking rijden er amper treinen en bussen , maar toch wordt er maandag ‘gewoon’ gewerkt op station Zevenaar. ,,De reizigers die wél komen, moeten we helpen", zegt Arnhemmer Berry Mets terwijl hij een fiets recht in het fietsenrek zet. ,,Maar of ik veel kan doen? Nee, dat valt mee.”

Mets is lid van het serviceteam dat zorg draagt voor de stations Didam, Zevenaar, Duiven en Westervoort. Dat wil zeggen: zorgen dat de fietsen recht staan, alle troep wordt opgeruimd en dat reizigers met vragen te woord gestaan.

,,Normaal doen we dat op al die stations, maar dat zit er vandaag niet in. We doen dat namelijk per trein, maar op Didam, Duiven en Westervoort stopt vandaag geen trein. Op station Zevenaar stopt nog een Duitse trein, dus daar kunnen we wel komen.

Mets moest puzzelen om op zijn werk te komen

De Duitse trein bleek vroeg in de ochtend al de reddende engel van Mets: ,,Anders was ik niet eens in Zevenaar gekomen.”

De Arnhemmer kon in zijn thuisstad nog een bus pakken naar station Arnhem-Centraal, maar vanaf daar reed er geen trein, behalve de Duitse stoptrein tussen Arnhem en Emmerik. Deze stopt ook in Zevenaar en Elten, maar niet op tussenliggende stations als Westervoort en Duiven.

Eenmaal op station Zevenaar aangekomen trof Mets enkele lotgenoten. Naast zijn collega's van het serviceteam, was ook Bianca van Duijvenboden present om kiosk de StationsHuiskamer te runnen. Het stationsgebouw met koffie, saucijzenbroodjes en gekoelde dranken is namelijk van de NS. Deze vervoersmaatschappij staakt deze week niet, omdat zij een andere cao hebben.

Berry Mets zorgt dat alle fietsen op het station in Zevenaar goed in de rekken staan. Het is een van de weinige klussen die hij kan doen tijdens de OV-staking.

‘Voelt als een gewone maandag’

Zodoende openen Van Duijvenboden en haar 4 collega's deze week de kiosk stipt om 06.30 uur. ,,Maar goed ook, want het is druk. Heel eerlijk, het voelt voor mij gewoon als een gewone maandag", zegt ze. ,,Nu er minder treinen rijden, komen reizigers - die hoopten dat er wél iets zou rijden - naar binnen. Zeker met deze winterse temperaturen.”

De medewerkster is blij dat ze open is, want heeft beste medelijden met de reizigers tijdens deze staking. ,,Voor hen is het vervelend, want zij zijn weer de dupe.”

Ondanks de sympathie voor de gestrande reizigers blijft de kiosk niet langer open. Hoewel Van Duijvenboden dat best wil, kan het niet vanwege personeelskrapte. ,,Maar tussen 06.30 en 18.00 uur zetten we ons in voor alle klanten. Ook op zaterdag, maar dan rijden de treinen hopelijk weer.”

Nog een paar dagen geen treinen

De OV-staking - waarbij bus- en treinpersoneel staakt voor een hoger loon en een lagere werkdruk - duurt nog tot en met vrijdag. Tot die tijd rijden er amper bussen en treinen.



Inwoners van de Liemers die naar Arnhem willen reizen, kunnen vanaf Zevenaar de Duitse stoptrein pakken. Ook buurtbussen rijden nog. Verder is het wijs om een andere manier te zoeken om op je bestemming te komen.

De perrons op station Zevenaar waren maandagmorgen leeg tijdens de derde OV-staking in korte tijd.

