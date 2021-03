Van radiopiraat naar radiobaas: ‘Met de radio haal je de hele wereld je slaapkamer binnen’

Radiopiraten die vanaf een schip op zee uitzonden, vooral die vond de kleine Herbert enorm spannend. ,,Rond Zevenaar kon je de signalen van schepen als Radio Veronica en Radio Caroline goed ontvangen”, zegt Herbert Visser, directeur van de radiozenders 100% NL en SLAM!. ,,Uren, dagen luisterde ik ernaar, al toen ik nog maar 4 jaar oud was. Als klein kind wist ik al wat ik wilde gaan doen later, daar heb ik nooit over getwijfeld: ik wilde de radiowereld in!”

Waar is uw liefde voor radio ontstaan?

,,Als kind al, toen ik in contact probeerde te komen met radiomakers van over de hele wereld. China, Nieuw Zeeland, dat was allemaal te ontvangen op dat kleine radiootje op mijn kamer in Zevenaar. Dus stuurde ik daar ook allemaal brieven heen. En ze schreven mij ook terug! De postbode in Zevenaar maakte overuren. Op een gegeven moment was het zo dat er alleen maar ‘Herbert Visser, Zevenaar’ op een brief hoefde te staan en hij viel bij ons in de bus.”