Vandalen lieten de boot van Bas zinken: ‘Dat bootje betekende veel voor me’

Woede en gelaten­heid rond sluiting kerken

5 juli GIESBEEK/BABBERICH - Het nieuws dat 9 van de 13 katholieke kerken van de Liemerse Sint Willibrordusparochie de deuren moeten sluiten, is met gemengde gevoelens ontvangen. Van woede in Giesbeek en strijdbaarheid in Babberich tot relatieve gelatenheid in Groessen en Loo. Vier reacties van betrokken dorpsbewoners.