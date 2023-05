Vanochtend kans op overwegend bewolkt weer in Zevenaar

Alles zilver dat er blinkt: Liemerse schutterij­en zuinig op kettingen van duizenden euro's, al is diefstal niet altijd te voorkomen

Het schuttersseizoen is losgbarsten en staat bol van de tradities. Wie worden er dit jaar allemaal schutterskoning en krijgen het belangrijke zilverwerk omgehangen? Een ketting voorzien van de namen en jaartallen van voorgangers. Veel schutterijen hebben er niet een, maar meerdere. Dat is maar goed ook, want in de loop der jaren verdwijnt er wel eens een.