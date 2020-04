Veel geld en drugs gevonden in auto én woning Zevenaar, kluis in beslag genomen en zes arrestaties

Minimale stijging Liemerse ziekenhuis­op­na­mes vanwege corona

7 april DUIVEN - Een minimale stijging van het aantal ziekenhuisopnames in verband met corona in de Liemers, de afgelopen dag. Alleen uit de gemeente Duiven is er één iemand bij gekomen, daarmee liggen er nu zeven coronapatiënten uit Duiven in het ziekenhuis.