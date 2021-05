Veelbesproken parkeerplaats langs A12 bijna klaar voor gebruik

Kavelruil in Rijnstran­gen bij Zevenaar: ‘Grond is emotie. Het was vooral heel veel praten’

30 april ZEVENAAR - Meer dan 160 hectare grond in de Rosandse Polder bij Oud-Zevenaar is verruild van eigenaar voor de ontwikkeling van natuur en de verbetering van de landbouw. Hiermee heeft de Provincie Gelderland het kavelruilproject in de Rijnstrangen na 10 jaar zo goed als afgerond.