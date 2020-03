Verdachte van moord op vriendin (24) in Didam moet naar Pieter Baan Centrum

Dat werd dinsdag duidelijk nadat de rechtbank de zaak tegen de man proforma had behandeld. Normaal gebeurt dat in de openbaarheid, maar in verband met het coronavirus reageerden het Openbaar Ministerie en de verdediging schriftelijk op de zaak.



De rechtbank besloot vervolgens dat de verdachte vast blijft zitten in afwachting van opname in het PBC. Daar geldt een wachttijd.