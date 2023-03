Verdachten drugsbusje A12 ontbreken bij strafzaak, celstraf tot twee jaar geëist

VIDEO Bestelbus vol drugsmate­ri­aal achtergela­ten op oprit A12 in Zevenaar

ZEVENAAR - Een bestelbus die volgeladen is met spullen voor de productie van synthetische drugs is vrijdagavond achtergelaten in Zevenaar. De wagen staat op de oprit van de A12 in de richting van Arnhem, met de kruising van de Doesburgseweg.