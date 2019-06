Verdachten zware mishandeling Zevenaar zijn al verdwenen

RTV Favoriet lijkt van de ondergang gered met nieuw bestuur

6 juni ZEVENAAR/ DUIVEN - Het voortbestaan van RTV Favoriet lijkt gegarandeerd, nu het nieuwe bestuur nagenoeg compleet is. De toekomst van de lokale omroep kwam in gevaar nadat de voormalige directeur van RTV Favoriet onder meer was beschuldigd van het doorsluizen van geld van de omroep naar zijn eigen bedrijf.