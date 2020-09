Verdriet om gestolen, zeldzame asbak in Zevenaar: ‘Er zijn er maar twee van in Nederland’

Het gaat namelijk om een zeldzaam, interactief exemplaar. ,,Er zijn op het moment nog maar twee van dit soort asbakken in Nederland: in Zevenaar en Groessen. Het gaat dus om een heel bijzonder object.”



De asbak is bedoeld om zwerfvuil tegen te gaan. Blaauw: ,,Er staat bovenaan een soort stelling op, in dit geval ‘Tiktok of Instagram'. Je kunt je sigaret weggooien in de gleuf onder Tiktok of onder die van Instagram. Zo wordt het een strijd tussen die twee.”



,,Stel, je bent voor Instagram en in het gedeelte bij Instagram liggen nog veel minder sigaretten: dan kan dat jou motiveren om daar extra peuken in te gooien. Het idee is dat mensen daardoor actief op zoek gaan naar rondzwervende sigaretten. Een uniek initiatief, daarom willen we de asbak zó graag terug.”