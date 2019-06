Vergiftigde poes in Zevenaar aan de beterende hand

De Gelderlander meldde dinsdag dat er voor de vijfde keer in korte tijd een kat is vergiftigd in Zevenaar. Of de dieren bewust of onbewust zijn vergiftigd, weet dierenarts André Bruns niet. Hij vermoedt dat in Zevenaar het gif wordt gemengd met kattenvoer, in de hoop dat marters er van eten. ,,Katten kunnen dat gif niet zelf afbreken. Het is spoelen, spoelen en nog eens spoelen zodat het gif langzaam uit het lichaam verdwijnt.”



Op Facebook zijn de mensen in ieder geval blij dat het goed gaat met de lapjespoes. ‘Geweldig dat het weer goed gaat dikke pluim voor jullie .Hoop dat de kat weer terug kan naar de eigenaar’, zegt Annie Driessen in een reactie. De mensen die reageren op Facebook hopen dat de poes snel weer thuis in haar mandje kan liggen.