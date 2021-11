Vermeende oplichter die zonder te betalen leenauto’s meenam en in B&B’s sliep komt wéér niet opdagen

De man heeft eerder alles toegegeven , maar was niet op de zitting. Hij wil nu toch alsnog komen opdagen, schreef zijn advocaat na de strafeis nog in een mail. Daarop hebben de rechters besloten dat zij als rechtbank de man wel eens voor zich willen zien. De man sliep bij vijf bed & breakfasts, in Neerijnen, Groenlo, Elst, Wageningen en Hall, die hij in totaal 6000 euro aan overnachtingen nooit betaalde.

Leenauto nodig

Aan drie garagebedrijven in Borculo, Bredevoort en Westervoort vertelde hij dat zijn auto met schade in Antwerpen zou staan, en intussen had hij een leenauto nodig. Die leenauto’s kreeg de man ook mee, om ze later smerig, doorgerookt of met een brandgat in de bekleding weer terug te brengen zonder te betalen.



De derde categorie slachtoffers waren mensen, en ook dagbestedingscentrum, aan wie hij zonnepanelen, een overkapping in de tuin, een veranda, een schutting of een blokhut verkocht, waarvoor hij aanbetalingen ontving. Dat gebeurde onder meer in Zevenaar, Druten, Almelo en Deventer en een adres in Meijel.



Wanneer de zaak verder gaat is nog niet bekend.