Vermiste Duitser (21) Rhederlaag nog niet gevonden: ‘Verschil in dieptes maakt het lastig’

LATHUM - De 21-jarige Duitser die vrijdagavond verdween in zwemplas Rhederlaag is nog niet gevonden . De politie en een dregteam uit Urk zoeken vandaag verder. ,,Groot verschil in dieptes maakt het zoeken lastig.”

De verslagenheid op camping De Mars in Lathum is groot. De 21-jarige Duitser die daar op familiebezoek was en vrijdagavond kopje onder ging in recreatieplas Rhederlaag is nog steeds niet gevonden. Zoektochten van hulpdiensten afgelopen zaterdag en vrijdag leverden niets op.

Zoektocht gaat door

Vandaag wordt opnieuw gezocht naar de jongeman die van een boot zou zijn gedoken, in het bijzijn van familie. Hij kwam niet meer boven. Stichting Opsporingsapparatuur Drenkelingen (SOAD) is vandaag met een dregboot aanwezig. ,,De politie zoekt met een sonar de bodem af en geeft plekken door die voor ons interessant zijn om te dreggen. Maar we varen ook een zoekgebied dicht, zoals dat heet. De kans dat hij dan gevonden wordt, wordt zo steeds groter”, vertelt Fred Brouwer van SOAD.

Zoeken naar een vermist persoon in Rhederlaag is lastig, meldt Brouwer. ,,Het is een flinke plas met diepteverschillen. Door zandafgraving zitten er metersdiepe gaten in de bodem.”

Quote 100 procent zekerheid heb je niet, maar dat voel je. Onze jongens zijn ervaren en weten wanneer de haak opgehaald moet worden Fred Brouwer, SOAD

Obstakels