Vervuiling in de Rijn bij Tolkamer, oorzaak niet bekend

De Duitse politie en de brandweer van Lobith hadden, tot Rijkswaterstaat aanwezig was, verschillende schepen bij de Europakade gecheckt op een lek. Er is echter niks gevonden. Vanaf de kade was de vervuiling goed te zien. Ook het ‘tankstation’ voor schepen aan de kade is gecontroleerd, maar ook daar is niks aangetroffen.